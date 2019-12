220 Bundesliga-Tore : Lewandowski zieht mit «Legende» Heynckes gleich

Robert Lewandowski hat nach seinem Doppelpack beim 6:1 des FC Bayern gegen Werder Bremen in der ewigen Torschützenliste der Fußball-Bundesliga mit Jupp Heynckes auf dem dritten Platz gleichgezogen.

von dpa

15. Dezember 2019, 10:18 Uhr

Der polnische Fußball-Nationalspieler kommt jetzt ebenfalls auf 220 Tore. Es sei besonders für ihn, «mit so einer Legende» gleichzuziehen, sagte der 31 Jahre alte Lewandowski. Zumal Heynckes (74) in der Saison 2017/18 für acht Monate sein Trainer in München gewesen sei. Vor Lewandowski rangieren nun nur noch «Bomber» Gerd Müller (365 Tore) und Klaus Fischer (268).

Die erfolgreichsten Bundesliga-Torjäger:

Platz Spieler Tore Elfmeter 1. Gerd Müller 365 51 2. Klaus Fischer 268 10 3. Robert Lewandowski * 220 24 3. Jupp Heynckes 220 12 5. Manfred Burgsmüller 213 7 6. Claudio Pizarro * 197 10 7. Ulf Kirsten 182 14 8. Stefan Kuntz 179 30 9. Klaus Allofs 177 10 9. Dieter Müller 177 -

* noch aktiv