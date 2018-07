Mittelfeldspieler : Mainzer Öztunali mit einem Muskelbündelriss

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Levin Öztunali verzichten. Wie Untersuchungen ergaben, erlitt der 22-Jährige im Training einen Muskelbündelriss im Oberschenkel.

von dpa

24. Juli 2018, 19:41 Uhr

Genauere Angaben über die voraussichtliche Ausfalldauer machten die Mainzer nicht. Mainz startet am 26. August mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die Bundesliga-Saison. Am 18. August steht bereits die Erstrunden-Aufgabe im DFB-Pokal bei Erzgebirge Aue an.