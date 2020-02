Hertha BSC : Manager Preetz: Mit Nouri und Feldhoff «in nächsten Wochen»

Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Coach bei Hertha BSC werden die bisherigen Co-Trainer Alexander Nouri und Markus Feldhoff den Fußball-Bundesligisten vorerst trainieren.

13. Februar 2020, 12:45 Uhr

«Wir werden mit Nouri und Feldhoff und dem Trainerteam in die nächsten Wochen gehen. Wir wissen alle, dass wir schwere Aufgaben vor der Brust haben und in den nächsten Wochen punkten müssen. Diese beiden verdienen die volle Unterstützung, die Mannschaft auf die nächsten Wochen vorzubereiten», sagte Hertha-Manager Michael Preetz in Berlin und betonte: «Wir hoffen und sind davon überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen werden.»

Auch Performance Manager Arne Friedrich bleibt im Amt. Die Stelle für den früheren Hertha-Kapitän war Ende November auf Drängen von Klinsmann neu geschaffen worden.

Mit Blick auf den Trainerposten sagte Preetz, dass es «für Sommer natürlich eine Aufgabe» sei, «eine neue Besetzung für den Cheftrainerposten zu finden». Man suche einen Trainer, «der mit uns die Ziele angeht, der ehrgeizig und ambitioniert ist», erläuterte Preetz. «Das ist eine interessante Stellenbeschreibung.»

Klinsmann war am Dienstag völlig überraschend nach nur elf Wochen von seinem Amt als Cheftrainer zurückgetreten. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Hertha beim Tabellenletzten SC Paderborn an.