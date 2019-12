Gladbach-Trainer : Marco Rose: Herbstmeister Leipzig gehört nach oben

Trainer Marco Rose von Borussia Mönchengladbach schwärmt in höchsten Tönen von Herbstmeister RB Leipzig und freut sich über den engen Kampf um die Spitze der Fußball-Bundesliga.

von dpa

21. Dezember 2019, 21:45 Uhr

«Bei RB ist es ein herausragender Kader, mit einem sehr guten Trainer und einer Top-Infrastruktur. Das ist ein Verein, der dahingehört und auch den Anspruch hat», sagte Rose nach dem 0:0 bei Hertha BSC zur Gesamtlage der Liga nach der Hinrunde. «Wir wollen gerne immer wieder dort auch irgendwo uns zwischendrin reinpressen, unangehm sein, das haben wir geschafft.»

Erstmals seit der Saison 2009/10 heißt der Herbstmeister nicht FC Bayern München oder Borussia Dortmund, Gladbach liegt um zwei Punkte hinter Leipzig. «Um die anderen Mannschaften muss sich keiner Sorgen machen», sagte Rose allerdings. «Julian Nagelsmann hat es treffend gesagt: Vor ein, zwei Jahren war die Bundesliga unspannend und alle haben sich drüber aufgeregt. Jetzt ist sie spannend, da gibt es wieder Leute, die sich Sorgen um die Qualität der Liga machen. Einfach mal so nehmen wie es ist, ich fühle mich ganz gut damit gerade.»

Rose führte die Borussia in seinem ersten Jahr am Niederrhein zur besten Hinrunden-Bilanz seit der Meistersaison 1976/77. In seiner Trainerkarriere war er zuvor auch in der Fußballsparte des Red-Bull-Konzern tätig, bei Red Bull Salzburg.