Transfermarkt : Medien: FC Schalke 04 verpflichtet Matondo

Der vom Verletzungspech geplagte FC Schalke 04 ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar fündig geworden. Laut Medienberichten unterschrieb das 18 Jahre alte Fußball-Talent Rabbi Matondo einen Vertrag bis 2023.

von dpa

30. Januar 2019, 14:14 Uhr

Der Angreifer von Manchester City soll dazu beitragen, die Personalprobleme im Angriff zu lindern. Dem Vernehmen nach liegt die Ablöse bei rund neun Millionen Euro. Zudem soll der Vertrag mit dem englischen Spitzenclub eine Rückkaufoption in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro enthalten. Vom Revierclub bestätigt war die Verpflichtung bis Mittwochmittag noch nicht.

Auch andere Vereine sollen an dem schnellen Angreifer interessiert gewesen sein, der im November 2018 sein Debüt in der walisischen Nationalmannschaft gegeben hatte. In der Premier League kam Matondo bisher noch nicht zum Einsatz, wird aber von Trainer Pep Guardiola als «großes Talent» bezeichnet. Mit dem Transfer reagieren die Königsblauen auch auf die personelle Not im Angriff. In Allesandro Schöpf, Steven Skrzybski, Guido Burgstaller und Breel Embolo fallen vier Offensivkräfte vorerst aus.

Darüber hinaus wird noch damit gerechnet, dass sich die Schalker auch in der ausgedünnten Defensive vor dem Ende der Transferfrist am Donnerstag (18.00 Uhr) noch verstärken. Als Kandidat gilt der 27 Jahre alte Abwehrspieler Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg. Der Niederländer soll sich am Mittwoch in Gelsenkirchen schon einem Medizincheck unterzogen haben. Er könnte die Lücke in der Innenverteidigung schließen, die nach dem Abgang von Naldo (AS Monaco) und der Verletzung von Benjamin Stambouli entstanden ist.

Bruma war 2016 für 11,5 Millionen Euro vom niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven nach Wolfsburg gewechselt, konnte die Erwartungen aber nur selten erfüllen. In den Planungen von Trainer Bruno Labbadia spielte er zuletzt keine Rolle mehr.