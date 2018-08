Verletzung : Mönchengladbach vorerst ohne Traoré und Elvedi

Borussia Mönchengladbach muss in der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga vorerst auf Ibrahima Traoré und Nico Elvedi verzichten.

von dpa

06. August 2018, 14:19 Uhr

Wie eine medizinische Untersuchung am Montag ergab, hat sich der 30 Jahre alte Angreifer Traoré am Samstag im Testspiel beim FC Southampton (3:0) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Adduktorenbereich zugezogen. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler Elvedi kann nach einer Blinddarm-Operation für mindestens zwei Wochen nicht am Training teilnehmen, wie die Borussia mitteilte.