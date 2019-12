Trainingsunfall : Nagelsmann schießt RB-Analysten Glück ins Krankenhaus

Pech für Glück: Mit einem harten Schuss hat Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig seinen Videoanalysten Benjamin Glück abgeschossen und verletzt.

13. Dezember 2019, 19:19 Uhr

«Er hat den Schuss mit dem falschen Körperteil geblockt, mit dem Hals und Gesicht statt mit dem Fuß», meinte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz augenzwinkernd zum «Sportunfall im Spiel Zwei gegen Zwei». Daraufhin fuhr er seinen Trainerkollegen selbst in ein Leipziger Krankenhaus, wo laut Nagelsmann die Diagnose «Quetschung des Vagus-Nervs diagnostiziert» wurde. Glück musste die Nacht daher im Krankenhaus verbringen und fällt für das Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf aus.