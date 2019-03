Verletzung aus Inter-Spiel : Nasenbeinbruch: Eintracht droht Hasebe-Ausfall

Abwehrchef Makoto Hasebe hat im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League von Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand (0:0) einen Nasenbeinbruch erlitten.

von dpa

08. März 2019, 13:47 Uhr

Wie Trainer Adi Hütter einen Tag nach dem Spiel mitteilte, ist ein Einsatz im Fußball-Bundesligaspiel am Montag (20.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf fraglich. «Mal sehen, ob er mit einer Maske spielen kann», sagte Hütter. «Wenn es eine Gefahr sein sollte, weiß ich, was ich zu tun habe.» In diesem Fall würde er den Japaner für das Rückspiel am Donnerstag in Mailand schonen.

Nicht ausgeschlossen ist, dass auch Stürmerstar Ante Rebic dann gegen Inter wieder mitwirken kann. Der kroatische Vizeweltmeister war nach einer Knieverletzung zu einem Arzt seines Vertrauens nach Belgrad gereist. «Er soll am Dienstag retour sein. Es wäre schön, wenn er wieder eine Option wäre», meinte der österreichische Coach. Für das Spiel in Düsseldorf sei auch die Rückkehr von Kapitän David Abraham noch kein Thema.