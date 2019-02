Rekordmeister : Neuer und Thiago beim FC Bayern wieder im Training

Nationaltorwart Manuel Neuer hat nach seiner Handverletzung wieder beim FC Bayern trainiert. Wie die Münchner einen Tag nach dem 1:3 bei Bayer Leverkusen mitteilten, war der 32-Jährige bei den Übungen der Feldspieler dabei.

von dpa

03. Februar 2019, 13:23 Uhr

Neuer hatte die Reise nach Leverkusen nicht mitgemacht, da er sich «eine Blessur an der rechten Hand» zugezogen hatte. Sven Ulreich vertrat den Kapitän der Münchner. Der ebenfalls in Leverkusen fehlende Thiago war im Schneetreiben an der Säbener Straße genauso im Mannschaftstraining dabei wie die zuletzt an den Oberschenkeln verletzten Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry.