Nach verkorkster Saison : Olaf Rebbe bleibt Sportdirektor beim VfL Wolfsburg

«Olaf Rebbe hat in den vergangenen Monaten in einer äußerst schwierigen Situation sehr gute Arbeit geleistet. Ohne die aktuelle Lage der Profimannschaft aus dem Blick zu verlieren, arbeitet er gemeinsam mit der Geschäftsführung intensiv an der Neuausrichtung im Sportbereich», teilte Wolfgang Hotze, der Sprecher der Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten, mit. Nach dem erst in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig geglückten Klassenverbleib hatte es auch Spekulationen um den Nachfolger des im Dezember beurlaubten Klaus Allofs gegeben.

«Wir haben alle gemeinsam beim VfL ein hartes Stück Arbeit bewältigt und die kommenden Tage und Wochen werden nicht weniger herausfordernd», wurde Rebbe in der VfL-Mitteilung zitiert. Nun gelte es, «alle Maßnahmen zu treffen, dass wir nicht noch einmal eine derartige Saison durchleben müssen», erklärte Rebbe.

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 19:36 Uhr