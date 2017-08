Muskelfaserriss : Pohjanpalo fehlt Leverkusen vier Wochen

vergrößern 1 von 1 Foto: Soeren Stache 1 von 1

Dies teilte der Bundesligist am Samstag kurz vor dem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim mit. Mit Pohjanpalos Rückkehr rechnet der Club erst wieder in einem Monat. Der 22-Jährige kam bereits in der vergangenen Saison nur auf elf Liga-Einsätze für die Werkself, weil ihn ein Mittelfußbuch zu einer längeren Pause zwang. Immerhin erzielte der Finne in diesen elf Liga-Partien sechs Treffer.

bayer04.de

von dpa

erstellt am 26.Aug.2017 | 14:42 Uhr