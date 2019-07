Bundesliga : Poulsen fehlt beim RB-Training wegen muskulärer Beschwerden

Stürmer Yussuf Poulsen hatmit dem Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ausgesetzt.

von dpa

09. Juli 2019, 16:57 Uhr

Der 25 Jahre alte Däne fehlte in beiden Einheiten. Grund dafür waren muskuläre Beschwerden im Rückenbereich, wie der Verein mitteilte. Poulsen war beim Auftakttraining am Vortag noch dabei gewesen. Die zweite Einheit des Tages hatte er indes schon auslassen müssen.

Am zweiten Tag der Vorbereitung konnte der neue RB-Trainer Julian Nagelsmann mit 22 Spielern arbeiten. Darunter waren auch wieder mehrere Akteure aus dem eigenen Nachwuchs.

Die Leipziger bestreiten am 12. Juli ihr erstes Testspiel, Gegner auf dem Trainingsgelände wird der Schweizer Erstligist FC Zürich sein. Am kommenden Sonntag reist Nagelsmann mit seinem neuen Team ins Trainingslager nach Seefeld in Österreich.

Zum Pflichtspielauftakt muss Leipzig am 11. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück antreten, eine Woche später beginnt die Meisterschaft für den Champions-League-Teilnehmer beim Liga-Neuling 1. FC Union Berlin.