Hertha BSC : Preetz: Mit Nouri und Feldhoff «in nächsten Wochen»

Nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Coach bei Hertha BSC werden die bisherigen Co-Trainer Alexander Nouri und Markus Feldhoff den Fußball-Bundesligisten vorerst trainieren.

von dpa

13. Februar 2020, 12:11 Uhr

«Wir werden mit Nouri und Feldhoff und dem Trainerteam in die nächsten Wochen gehen. Sie verdienen die volle Unterstützung», sagte Hertha-Manager Michael Preetz in Berlin. «Wir hoffen und sind davon überzeugt, dass wir die nötigen Punkte holen werden.» Klinsmann war am Dienstag völlig überraschend nach nur elf Wochen von seinem Amt als Cheftrainer zurückgetreten. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Hertha beim Tabellenletzten SC Paderborn an.