Bundesliga : Raffael erhält in Gladbach keinen neuen Vertrag

Mönchengladbach (dpa) - Offensivspieler Raffael (35) erhält bei Borussia Mönchengladbach nach sieben Jahren keinen neuen Vertrag. «Wir werden den Vetrag mit Raffael nicht verlängern», sagte Sportdirektor Max Eberl und nannte dies «eine sportliche Entscheidung».

25. Juni 2020, 14:10 Uhr

«Natürlich ist Raffa ein Spieler, der extreme Wichtigkeit hatte. Er hat in 200 Spielen für Gladbach Großes geleistet und ist ein Gesicht der vergangenen Jahre», sagte Eberl: «Aber wir müssen den Spielern Möglichkeiten aufzeigen. Es gab offene, angenehme und ehrliche Gespräche mit ihm und seinem Berater. Wir gehen freundschaftlich auseinander.» Raffael hat in Deutschland auch für Hertha BSC und den FC Schalke 04 gespielt

Der gebürtige Brasilianer, der inzwischen auch einen deutschen Pass hat und nach seiner Karriere in Deutschland bleiben will, könnte im abschließenden Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) möglicherweise sogar noch zum Einsatz kommen, obwohl er zuletzt wegen einer Fußverletzung ausgefallen war. «Er könnte durchaus eine Option werden», sagte Trainer Marco Rose: «Wenn das so ist, würden wir uns sehr freuen. Aber er hat noch kein Mannschafts-Training absolviert.»

Grundsätzlich wird der Verein die offiziellen Verabschiedungen am Samstag nicht im Stadion vornehmen, sondern im Rahmen des Mannschafts-Essens. «Wir finden es nicht richtig, das auf dem Platz zu machen, weil die verdienten Ovationen nicht da sind», sagte Eberl angesichts der Geisterkulisse: «Wir machen es deshalb lieber im vertrauten, gebührenden Rahmen. Und wollen es im Stadion nachholen, wenn wieder Zuschauer da sind.»

