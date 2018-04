Trotz Bayern-Dominanz : Rauball gegen Playoffs: Liga ist Erfolgsmodell

DFL-Präsident Reinhard Rauball hält nichts von Playoffs in der Fußball-Bundesliga. «Ich bin dagegen, weil die Bundesliga ein Erfolgsmodell ist, trotz aller Diskussionen, die wir im Moment haben», sagte der Präsident der Deutschen Fußball Liga der «Süddeutschen Zeitung».

von dpa

21. April 2018, 11:43 Uhr

Derzeit sei nur die englische Premier League erfolgreicher als die Bundesliga. Spanien sei auf gleicher Höhe, Italiens und Frankreichs Ligen stünden dahinter. «Das bestätigen uns alle Zahlen», sagte Rauball, der auch Präsident von Borussia Dortmund ist. «Es schauen am Wochenende 15 Millionen Leute Bundesliga - und 15 Millionen müssen sich nicht unbedingt irren.»

Mögliche Reformen im Wettbewerbsmodus der Fußball-Bundesliga werden derzeit diskutiert, weil Rekordmeister FC Bayern seit Jahren fast nach Belieben die Liga dominiert. In dieser Saison wurden die Münchner zum sechsten Mal in Serie Meister - diesmal bereits am 29. Spieltag.