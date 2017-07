Neuzugang? : RB Leipzig holt 20 Jahre alten Franzosen Augustin

vergrößern 1 von 1 Foto: Yoan Valat 1 von 1

«Großen Respekt an den Jungen, an die Familie und den Berater, dass sie an der Stange geblieben sind», sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick bei einer Pressekonferenz in Leipzig. Die Verhandlungen mit Paris St. Germain hätten sich indes über mehrere Monate hinezogen.

Laut Fachmagazin «kicker» und der «Bild»-Zeitung zufolge soll Augustin rund 13 Millionen Euro kosten. Er ist der Ersatz für Davie Selke, der jüngst mit der U21 den EM-Titel holte. Selke war nach der vergangenen Saison zu Hertha BSC gewechselt.

Augustin gewann im vergangenen Jahr mit der U19 der Franzosen den EM-Titel. Nach seinen fußballerischen Anfängen von 2004 bis 2006 bei FO Plaisir wechselte er für drei Jahre zum AC Boulogne Billancourt. Seit Sommer 2009 spielt er bei Paris St. Germain. Im vergangenen Jahr soll Hertha Interesse an Augustin gehabt haben, in der Winterpause Borussia Dortmund.

Bei den Leipzigern trifft er auf eine kleinere französische oder zumindest französisch-sprachige Fraktion mit Naby Keita, Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté.

Daten und Fakten zu RB Leipzig auf bundesliga.de

Informationen auf RB-Homepage

RB Leipzig bei Twitter

RB Leipzig bei Facebook

RB Leipzig bei Instagram

Neuigkeiten auf RB-Homepage

Bericht bei kicker.de

Bericht bei bild.de

Daten zu Augustin beim französischen Fußballverband

von dpa

erstellt am 06.Jul.2017 | 12:45 Uhr