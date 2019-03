24. Spieltag : RB Leipzig in Nürnberg ohne erkrankten Werner

Nach dem Wechselwirbel um Timo Werner fehlte der deutsche Fußball-Nationalspieler am Samstag im Auswärtsspiel von RB Leipzig beim Tabellenletzten 1. FC Nürnberg.

von dpa

02. März 2019, 15:29 Uhr

Der 22 Jahre alte Angreifer gehörte nach einem grippalen Infekt nicht zum Kader der Sachsen. Der elfmalige Saisontorschütze Werner hat in dieser Woche für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Leipzigs Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick wies am Freitag eine kolportierte Einigung des Profis mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München zurück. Diese könne es zumindest für 2019 unmöglich geben. «Dazu müssten wir einverstanden sein, und das sind wir nicht. An uns ist von den Bayern auch noch niemand herangetreten», äußerte Rangnick.

Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat nach den Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Nationalstürmer Werner zum FC Bayern München Kontakte mit einem anderen Club dementiert. «Es gibt mit keinem anderen Verein einen Austausch», sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten vor dem Auswärtsspiel in Nürnberg im TV-Sender Sky. «Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf uns zusammen mit Timo.»

Die «Sport Bild» hatte in der Vorwoche berichtet, Werners Berater Karlheinz Förster habe sich mit dem deutschen Rekordmeister auf einen Vertrag für den Angreifer geeinigt. RB-Trainer Ralf Rangnick hatte dies dementiert, schloss einen ablösefreien Abgang Werners aber aus. Dessen Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2020. Er war 2016 für rund zehn Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Leipzig gewechselt.

Die Leipziger wollen Werner auf keinen Fall 2020 ablösefrei ziehen lassen. Das sei «keine Option», äußerte Rangnick. Sollte der Nationalstürmer die Sachsen vorzeitig verlassen, dann wollen die Leipziger ihn in diesem Sommer für eine hohe Transfersumme abgeben. Werner liegt seit längerer Zeit ein neues RB-Angebot für eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig vor.