BVB-Kapitän : Reus kämpferisch: «Vergesst mir Dortmund jetzt nicht»

Kapitän Marco Reus rechnet damit, zum Rückrundenauftakt am 18. Januar beim FC Augsburg für Borussia Dortmund spielen zu können.

von dpa

10. Januar 2020, 09:34 Uhr

«Ja, natürlich, wenn der Trainer Lust hat und mich aufstellt, stehe ich natürlich zur Verfügung», sagte der Nationalspieler im Sky-Interview. Der 30 Jahre alte Reus hatte erst am Donnerstag nach einem Muskelfaserriss wieder Teile des Mannschaftstrainings im Trainingslager im spanischen Marbella absolviert.

Reus glaubt in der Rückrunde trotz sieben Punkten Rückstand auf Herbstmeister Red Bull Leipzig noch an die Meisterschaft des BVB: «Aber vergesst mir Dortmund jetzt nicht.» Die Chance sei «so realistisch wie am Anfang der Saison». Reus forderte: «Einfach eine Schippe drauflegen und kontinuierlich Stabilität zeigen.»