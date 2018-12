Nürnberg-Vorbereitung : Robben und Coman fehlen im Bayern-Training

Ohne Arjen Robben und Kingsley Coman hat der FC Bayern München die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Nürnberg aufgenommen.

von dpa

05. Dezember 2018, 15:32 Uhr

Nach zwei trainingsfreien Tagen und den Leistungstests am Mittwoch standen dagegen die zuletzt angeschlagenen Franck Ribéry und Joshua Kimmich wieder auf dem Platz. Der 35 Jahre alte Ribéry war beim 2:1 in Bremen zur Pause ausgewechselt worden, weil er einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen hatte. Kimmich (23) klagte nach der Partie über Knieprobleme. Bei beiden gab der Club schon am Montag Entwarnung.

Robben fehlte am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen. Coman absolvierte einige Laufrunden, ehe es für den Franzosen im Leistungszentrum weiterging. Der 22-jährige Coman hatte nach einem Syndesmosebandriss sein Comeback gegen Werder gegeben.