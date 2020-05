Coronavirus-Pandemie : Ruhnert: Saison-Abbruch würde Union hart treffen

Sollte die Saison in der Bundesliga aufgrund der Coronavirus-Pandemie doch nicht zu Ende gespielt werden können, würde das den 1. FC Union Berlin hart treffen.

von dpa

12. Mai 2020, 13:30 Uhr

Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert (47) sagte im «kicker meets DAZN»-Podcast, dass es den Club zwar auch weiterhin geben würde, «in welcher Form, das weiß man aber nicht», erklärte er: «Es würde den Verein jedenfalls nicht mehr mit den ganzen hauptamtlichen und nebenberuflichen Arbeitsplätzen geben. Das kann man ganz klar sagen.»

Aufsteiger Union sei damit aus Sicht Ruhnerts aber sicher nicht alleine. «Das würde sehr, sehr viele Bundesligisten so betreffen», sagte Ruhnert, der den Wiederbeginn des Spielbetriebs an diesem Wochenende nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen begrüßt. «Wir werden dieses Virus in den nächsten Tagen oder Wochen nicht los, und dass wir nicht einen ewigen Lockdown in allen Bereichen haben können, das erschließt sich jedem, der normal denkt», sagte Ruhnert. Es sei wichtig, «dass wir uns schützen und Regeln befolgen. Aber wir müssen versuchen, wieder in ein gewisses Leben zurückzukehren. Fußball ist einer der wichtigsten sozialen Träger.»

Union empfängt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) Rekordmeister Bayern München zum Geisterspiel in Berlin. Ruhnert appellierte an die Fans, sich nicht am Stadion An der Alten Försterei zu versammeln. «Jedem muss aber klar sein, dass er damit den ganzen Betrieb gefährden würde», sagte er: «Ich kann nur sagen: 'Leute feuert uns an, trinkt zuhause ein Bier und freut euch im Internet. Die Jungs wissen, dass ihr vorm Fernseher oder Radio sitzt und mit dabei seid.'»