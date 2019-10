Ex-Meistertrainer : Schaaf Aushilfs-Co-Trainer bei Werders Regionalliga-Team

Der Ex-Meistertrainer Thomas Schaaf wird aushilfsweise Co-Trainer von Werders Regionalliga-Mannschaft. Der Technische Direktor der Bremer vertritt bis voraussichtlich Januar 2020 den an der Achillessehne verletzten Björn Dreyer und wird Assistent von Cheftrainer Konrad Fünfstück.

von dpa

20. Oktober 2019, 16:47 Uhr

«Thomas stellt sich absolut in den Dienst der Sache», sagte Björn Schierenbeck, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, dem Onlineportal «deichstube.de». Der 57-Jährige wird erstmals am Dienstag gegen Hannover 96 II an der Seite von Fünfstück sitzen.

Der Fußball-Lehrer war nach seiner Profi-Karriere beim Fußball-Bundesligisten zwischen 1999 und 2013 Trainer bei Werder Bremen. 2004 holte er mit den Norddeutschen das Double aus Meisterschaft und Pokal und gewann zudem zwei weitere Titel im DFB-Pokal (1999 und 2009). Nach Eintracht Frankfurt (2014/15) war er zuletzt bei Hannover 96 (Januar bis April 2016) als Trainer tätig. 2018 kehrte er zu Werder Bremen zurück.