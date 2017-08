Leihgeschäft mit Bochum : Schalke verlängert mit Hemmerich

vergrößern 1 von 1 Foto: Tim Rehbein 1 von 1

In der aktuellen Saison wird er an den Zweitligisten VfL Bochum verliehen, teilte der Gelsenkirchener Verein mit. Im kommenden Jahr soll Hemmerich dann zu den Schalkern zurückkehren. Er kam in diesem Sommer aus der Schalker U19 zu den Profis.

Schalke-News

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:32 Uhr