VfL-Manager : Schmadtke lobt Wolfsburg-Neuzugänge: «Extremst wertvoll»

VfL Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke hat die Neuzugänge des Fußball-Bundesligisten gelobt und sieht sie als einen Grund für die gezeigten Leistungen in der Saison.

von dpa

04. Dezember 2018, 15:45 Uhr

«Wir haben ein paar andere Charaktere dazubekommen, die dem einen oder anderen aufzeigen: Pass auf, das kann auch anders gehen als Hacke, Spitze...», sagte Schmadtke dem «Sportbuzzer» und erklärte: «Ich finde, dass Jerome Roussillon, Wout Weghorst, Daniel Ginczek und auch Pavao Pervan extremst wertvoll sind für den Auftritt der Mannschaft.»

Die Niedersachsen kletterten unter Trainer Bruno Labbadia durch zwei Siege gegen Top-Clubs wie RB Leipzig (1:0) und zuletzt bei Eintracht Frankfurt (2:1) ins Tabellen-Mittelfeld. «Ich glaube, dass unsere Verpflichtungen mitverantwortlich dafür sind, dass wir einen anderen Auftritt haben», sagte Schmadtke.

Der hochambitionierte VW-Club rettete sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils erst in der Relegation vor dem Abstieg. «Die größte Überraschung für mich ist bislang, dass die Mannschaft kontinuierlich als Mannschaft auftritt und versucht, die Dinge gemeinsam umzusetzen», lobte er. Auch die Spieler, die in den vergangenen beiden Jahren beim VfL waren, «haben sich Gedanken gemacht über die zwei Jahre und sich gesagt: Das müssen wir irgendwie anders machen.»