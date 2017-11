Verletzungsmisere : Selbst Freiburg-Trainer Streich stürzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Der 52-Jährige stürzte schmerzhaft, fasste sich in der ersten Halbzeit immer wieder an die rechte Schulter. «Meine Schulter ist uninteressant, weil ich nicht kicken kann», sagte Streich frustriert nach dem 0:1 (0:0), dem Abrutschen auf Relegationsrang 16 und den zunehmenden Personalsorgen. «Ich würde sie eintauschen, meine Schulter kaputt und zwei Spieler gesund.» Am Samstagabend ging der Coach davon aus, dass ihm nichts Ernsthaftes zugestoßen sei, «nur der Muskel ein bisschen zu» sei.

Verletzungssorgen haben die Breisgauer im Moment genug. Am Donnerstag brach sich Florian Niederlechner im Training die Kniescheibe. Der Stürmer fällt voraussichtlich für den Rest der Saison in der Fußball-Bundesliga aus. Am Samstag humpelte in Mittelfeldspieler Mike Frantz ein weiterer Stammspieler nach rund einer Stunde vom Platz. Streich sprach von einer Innenbandblessur im Knie, die genaue Diagnose soll am Montag folgen.

