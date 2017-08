Bei Drittliga-Spiel eingeplant : Steinhaus beim Bundesliga-Auftakt nicht im Einsatz

vergrößern 1 von 1 Foto: Maja Hitij 1 von 1

Die 38-Jährige aus Hannover wird stattdessen am Samstag (14.00 Uhr) die Drittliga-Partie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem VfR Aalen leiten. Bundesliga-Aufsteigerin Steinhaus hatte am vergangenen Wochenende in der ersten DFB-Pokalrunde die Partie des FC Bayern München beim Drittligisten Chemnitzer FC (5:0) gepfiffen.

von dpa

erstellt am 17.Aug.2017 | 16:46 Uhr