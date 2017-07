Nach Confed-Cup-Teilnahme : Süle und Rudy bestreiten beim FC Bayern erstes Training

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Die von 1899 Hoffenheim verpflichteten Nationalspieler absolvierten zusammen mit den übrigen Confed-Cup-Teilnehmern Joshua Kimmich und Arturo Vidal ihre erste Einheit an der Säbener Straße. Zuvor hatte das Quartett nach dem Urlaubsende den obligatorischen Medizincheck absolviert. Der übrige Kader hatte nach der Rückkehr aus Asien zwei trainingsfreie Tage erhalten.

Auch Spielmacher Thiago gehörte zur Trainingsgruppe, wie die Münchner mitteilten. Der 26-Jährige war vorzeitig aus dem Trainingslager der Münchner in Asien abgereist, nachdem er an der linken Wade eine Blessur erlitten hatte.

Mittelfeldspieler Rudy und Verteidiger Süle werden am 30. Juli offiziell vorgestellt. Coach Carlo Ancelotti will zur anschließenden Einheit um erstmals in der Vorbereitung auf die neue Saison seinen kompletten Kader versammeln.

erstellt am 29.Jul.2017 | 18:30 Uhr