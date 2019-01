Schalke-Keeper : Tedesco über degradierten Fährmann: «Gut und professionell»

Torhüter Ralf Fährmann vom FC Schalke 04 geht mit der Verbannung auf die Ersatzbank laut Trainer Domenico Tedesco «gut und professionell» um.

von dpa

23. Januar 2019, 13:10 Uhr

«Er ist stabil. Er geht mit der Sache sehr professionell um. Echt top», sagte der 33 Jahre alte Coach des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch. Tedesco hatte sich vor dem Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg (2:1) überraschend für den bisherigen Ersatzkeeper Alexander Nübel im Tor entschieden.

Der lange als Nummer eins unumstrittene Kapitän Fährmann musste auf die Bank, was nicht nur im Revier für Schlagzeilen gesorgt hatte. Es war sogar darüber spekuliert worden, ob Fährmann noch in dieser Transferperiode wechseln wolle. Doch davon kann keine Rede sein. Klar ist, dass der 22 Jahre alte U21-Nationalkeeper Nübel auch im Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) bei Hertha BSC im Tor steht. Weil Weston McKennie gelbgesperrt ist, könnten die zuletzt angeschlagenen Jewgeni Konopljanka und Nabil Bentaleb zurückkehren.