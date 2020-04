Münchner Edeltechniker : Thiagos deutsches Lieblingswort? «Tor»

Drei Buchstaben haben es Bayern Münchens Edeltechniker Thiago angetan.

10. April 2020, 12:07 Uhr

In einem Interview der Deutschen Fußball Liga antwortete der gebürtige Brasilianer auf die Frage, was sein deutsches Lieblingswort sei: «Tor - vielleicht». Es sei ein «kleines, aber mächtiges Wort». Die Münchner würden es auch häufig in der Allianz Arena hören. Es sei eben ein nettes Wort, befand Thiago, der am 11. April 29 Jahre alt wird.