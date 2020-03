Corona-Krise : Thomas Müller spendiert Schnitzel für lokale Helfer

Fußball-Profi Thomas Müller spendiert den Helfern in der Corona-Krise in seinem Heimatort Pähl am Ammersee ein warmes Mittagessen.

von dpa

26. März 2020, 21:15 Uhr

Wegen der großen Nachfrage kann die Aktion des Fußball-Profis des FC Bayern München allerdings auf Anordnung der Behörden nur als Lieferservice stattfinden. Das zunächst angedachte Abholen der Speisen in zwei Restaurants wurde wegen der erwartet großen Nachfrage untersagt.

Am Freitag könnten nun zwischen 10.00 und 18.00 Uhr in der «Alten Post» Schweinebraten mit Kartoffelknödel und in der «Neuen Post» alternativ Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Käsespätzle bestellt werden, heißt es auf Müllers Homepage.

Dies solle ein kleines Dankeschön an die Menschen im Landkreis Weilheim sein, «die derzeit in den verschiedensten Bereichen den Erhalt der Grundversorgung bewerkstelligen. An die Ärzte, Krankenschwestern, Apotheker, das Pflegepersonal, die Mitarbeiter von Lebensmittelgeschäften und der Müllabfuhr, das Personal der Gesundheitsämter, Postämter und alle anderen, die uns gerade jetzt täglich zeigen, wie wichtig sie für uns sind», heißt es in dem Online-Text.