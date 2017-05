Dramatisches Happy End : Todt: HSV-Klassenerhalt «einer der schönsten Momente»

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

«Das war einer der schönsten Momente, die ich auf einem Fußballplatz erlebt habe», sagte der Sportchef des Hamburger SV in einem Beitrag des vereinseigenen Senders HSV total. Das Happy End habe er noch nicht genießen können, da es «jetzt unsere Aufgabe ist, die neue Mannschaft zusammenzustellen und uns um den Kader zu kümmern».

Die 47-Jährige kündigte personelle Veränderungen an, ohne allerdings konkret zu werden. Klar ist bislang, dass Matthias Ostrzolek (Hannover 96), Johan Djourou und René Adler (beide bislang ohne neuen Verein) den Club verlassen werden. Außer der Rückkehr von vier Leihspielern stehen keine Neuzugänge fest.

Veränderungen seien laut Todt zwingend erforderlich: «Wir dürfen uns nicht in die Tasche lügen. Wir haben zum vierten Mal in Folge richtig Schwierigkeiten in der Liga gehabt. Wir sind dem Teufel noch mal von der Schippe gesprungen und mit zwei dunkelblauen Augen davon gekommen.» Der Sportchef war sehr froh, dass er das Relegationsspiel zwischen Eintracht Braunschweig und dem VfL Wolfsburg «vom Sofa aus ansehen konnte und durfte».

von dpa

erstellt am 30.Mai.2017 | 16:36 Uhr