Frankfurter Keeper : Trapp mahnt: Eintracht muss Ehrgeiz für Top-6 haben

Nationaltorhüter Kevin Trapp hat deutlich die internationalen Ambitionen von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga angemeldet.

von dpa

06. Januar 2019, 10:37 Uhr

«Wir haben die Qualität, unter die Top Sechs zu kommen. Das haben viele andere Teams auch. Wichtig ist, dass wir dazugehören und daran glauben. Wir müssen den Ehrgeiz haben», sagte der 28-Jährige im Trainingslager des DFB-Pokalsiegers in Bradenton/Florida. «Wenn du Sechster bist und in der Europa League alle Spiele gewonnen hast, darfst und musst du selbstbewusst sein.»

Die Mannschaft müsse es sich erarbeiten, dass sie jedes Spiel gewinnen könne, sagte Trapp. «Und ich vertraue dem Trainer, der sagt, dass seine Mannschaften in der Rückrunde immer besser sind als in der Hinserie.» Für den Ex-Keeper von Paris Saint Germain ist es wichtig, dass seine zuletzt verletzten Vorderleute Makoto Hasebe und David Abraham wieder dabei sind. «Sie sind Säulen der Mannschaft», erklärte der WM-Ersatztorwart der deutschen Nationalmannschaft. «Wenn alle Spieler an Bord sind, haben wir eine sehr gute kämpferische und fußballerische Qualität.»

Die Eintracht bereitet sich noch bis zum 13. Januar in Florida auf die Rückrunde vor. Am 10. Januar geht es von Bradenton weiter nach Orlando. Dort bestreiten die Frankfurter beim Florida Cup zwei Spiele gegen den FC São Paulo (10.1.) und gegen Flamengo Rio de Janeiro (12.1.). Die Bundesliga-Rückrunde beginnt für das Team von Trainer Adi Hütter am 19. Januar mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg.