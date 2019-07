PSG-Coach bestätigt : Tuchel: Wechsel von Nkunku zu RB Leipzig in finalen Zügen

Nach Angaben von Thomas Tuchel ist der Wechsel von Christopher Nkunku von Paris Saint-Germain zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig praktisch beschlossene Sache.

von dpa

16. Juli 2019, 22:55 Uhr

«Ich glaube, das ist mittlerweile fix», sagte der Coach des französischen Meisters nach dem 6:1-Testspielsieg gegen die SG Dynamo Dresden in der sächsischen Landeshauptstadt. «Es ist mindestens in den letzten Zügen der Verhandlungen», ergänzte Tuchel. Nkunku habe sich am Montag verabschiedet, berichtete der 45 Jahre alte Coach.

Über den Wechsel von Nkunku zu RB Leipzig wird seit längerem spekuliert. Tuchel verriet nun, dass er dem 21-Jährigen sogar dazu geraten habe. «Ich habe ihm gesagt, dass er einen Top-Club und einen Top-Trainer vorfinden wird», berichtete Tuchel. Die Leipziger werden seit diesem Sommer von Julian Nagelsmann trainiert. Er habe ob des Verlustes von Nkunku allerdings auch ein weinendes Auge, betonte Tuchel.