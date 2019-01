U21-Nationalspieler : Umworbener Eggestein lässt Zukunft bei Werder Bremen offen

Der umworbene U21-Nationalspieler Maximilian Eggestein hat ein Bekenntnis zu Werder Bremen über das Vertragsende hinaus vermieden.

von dpa

09. Januar 2019, 16:37 Uhr

Der bis zum 30. Juni 2020 an den Fußball-Bundesligisten gebundene Mittelfeldspieler habe sich mit dem Club zwar ausgetauscht, «es ist aber noch nicht soweit, dass ein Vertrag auf dem Tisch gelegen hat», sagte der 22-Jährige am Mittwoch im Trainingslager in Südafrika. Werder-Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann machten zuletzt deutlich, langfristig mit dem Leistungsträger weiterarbeiten zu wollen.

Sollte Eggestein nicht verlängern, könnten die Bremer nur noch im Sommer eine hohe Ablösesumme für ihn kassieren. «Ich habe für mich aber auch noch nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, um mich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen», erklärte der Bremer Hoffnungsträger und ergänzte: «Ich weiß, was ich an Werder habe.» Bislang kam der Bruder von Werders Sturmtalent Johannes Eggestein auf 74 Liga-Einsätze und sieben Treffer.