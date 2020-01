Bundesliga : Union-Trainer Fischer: Situation, in der das Kämpfen lohnt

Trainer Urs Fischer hat trotz der Negativserie von drei Niederlagen in Serie und vier Spielen ohne Sieg die Ausgangslage von Neuling 1. FC Union vor dem zweiten Rückrundenspieltag hervorgehoben.

von dpa

23. Januar 2020, 13:27 Uhr

«Wir sind nach wie vor in einer Situation, in der das Kämpfen lohnt. Es könnte auch anders aussehen, dass man abgeschlagen ist», sagte der 53 Jahre alte Schweizer bei einer Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei.

Fischer erinnerte noch mal daran: «Wir haben gesagt, wir werden um den Klassenerhalt kämpfen.» Die Eisernen bestreiten ihre erste Saison in der Fußball-Bundesliga. In der Tabelle belegen die Unioner den zwölften Platz mit 20 Punkten.

Zum Rückrundenauftakt hatten die Eisernen bei Tabellenführer RB Leipzig 1:3 verloren. Der bis dato letzte Sieg in der Liga gelang Union Berlin am 8. Dezember daheim gegen den 1. FC Köln mit (2:0).

Gegner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor heimischer Kulisse ist der Tabellenzehnte FC Augsburg (23 Punkte). «Die werden es uns ganz schwer machen, davon bin ich überzeugt», betonte Fischer.