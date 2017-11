Auswechslung im Spiel beim FCA : Verdacht auf Rippenbruch bei Sven Bender

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 19:04 Uhr

«Was im einzelnen heute Abend noch passiert in der Leistungsdiagnostik oder morgen früh, kann ich nicht sagen», erklärte der Leverkusener Trainer Heiko Herrlich nach dem 1:1. Bender war nach einem Zweikampf mit dem Augsburger Ja-Cheol Koo in der ersten Hälfte liegen geblieben und musste behandelt werden. Humpelnd verließ der 28-Jährige dann den Rasen und wurde in der 33. Minute für Panagiotis Retsos ausgewechselt.

Tabelle Bundesliga

Kader FC Augsburg

Spielplan FC Augsburg