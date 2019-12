Düsseldorf-Trainer : Verlängerung perfekt: Funkel bleibt bei Klassenerhalt

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel erwartungsgemäß verlängert. Wie der Club mitteilte, verlängert sich der am 30. Juni 2020 endende Kontrakt im Falle des Klassenerhalts um ein weiteres Jahr.

von dpa

23. Dezember 2019, 15:40 Uhr

Funkel arbeitet seit März 2016 in Düsseldorf und hat die Mannschaft zunächst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt, dann in die Bundesliga geführt und dort mit dem zehnten Platz im ersten Jahr eine weitere Saison in der Erstklassigkeit gesichert.