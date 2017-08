«Kicker» : Verteidiger Badstuber soll zum VfB Stuttgart kommen

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

«Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Es gibt keine Entscheidung in diese Richtung», erklärte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser dazu im Trainingslager in Tirol dem TV-Sender Sky und wollte einen möglichen Kontakt oder Verhandlungen mit Badstuber nicht kommentieren. «Es gibt eine Reihe von Kandidaten, die in unser Profil passen».

Badstuber wäre ablösefrei für den Erstliga-Rückkehrer, weil sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München ausgelaufen ist. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 28-Jährige, der immer wieder schwer verletzt war, an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Der VfB sucht nach seinem Jahr in der 2. Bundesliga noch Verstärkung für die Defensive.

