Veränderte Startelf : VfB mit Gomez und ohne Gentner gegen Leipzig

Im ersten Spiel nach dem Wechsel in der sportlichen Leitung tritt der VfB Stuttgart mit Mario Gomez, aber zunächst ohne Christian Gentner gegen RB Leipzig an.

von dpa

16. Februar 2019, 14:46 Uhr

Der Kapitän fehlt an diesem Samstag überraschend in der Startelf des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Trainer Markus Weinzierl verzichtete auch auf Spielmacher Daniel Didavi, Gonzalo Castro und Andreas Beck spielen dagegen von Beginn an. Gomez ersetzt zudem den Rot-gesperrten Nicolas Gonzalez im Angriff.

Der frühere deutsche Nationalspieler war beim 0:3 in Düsseldorf gesperrt gewesen, zuletzt hatte Weinzierl ihn zudem nicht in der Startelf aufgestellt. Am Dienstag hatte sich der Tabellen-16. von Michael Reschke getrennt und den früheren Profi Thomas Hitzlsperger zum neuen Sportvorstand ernannt.