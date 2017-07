4000 Fans in Stuttgart : VfB startet ohne sieben Profis in Saison-Vorbereitung

vergrößern 1 von 1 Foto: Deniz Calagan 1 von 1

Sieben Profis fehlten, als Trainer Hannes Wolf seine Mannschaft am Montagabend für eine rund halbstündige öffentliche Übungseinheit versammelte. Verteidiger Benjamin Pavard musste mit Knieproblemen passen, soll aber am Dienstag wieder in das Training einsteigen.

Neben dem Langzeitverletzten Carlos Mané waren zudem Anto Grgic, Ebenezer Ofori, Marcin Kaminski, Takuma Asano und Mitch Langerak wegen verlängerter Sommerpausen nach Länderspiel-Einsätzen nicht dabei. Die Feldspieler werden im Laufe der Woche beim VfB Stuttgart erwartet, Torhüter Langerak soll nach seiner Teilnahme am Confed Cup mit Australien erst am 18. Juli zum Team stoßen. Im Laufe des Tages hatten die Profis des Aufsteigers bereits Leistungstests absolviert.

Spielplan

Transfer-Übersicht auf bundesliga.de

VfB-Kader

VfB-Termine

Trainingslager-Mitteilung

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 20:23 Uhr