Gehirnerschütterung : VfB Stuttgart auch gegen HSV ohne Baumgartl

Der VfB Stuttgart muss auch im Heimspiel gegen den Hamburger SV auf Innenverteidiger Timo Baumgartl verzichten.

von dpa

30. März 2018, 14:09 Uhr

Der 22-Jährige stehe wegen einer leichten Gehirnerschütterung nicht im Kader für die Partie am Samstag (15.30 Uhr), twitterte der Aufsteiger am Freitag. Baumgartl hatte sich die Kopfverletzung bereits am 4. März beim 3:2 gegen den 1. FC Köln zugezogen und auch auf die Spiele gegen Leipzig und Freiburg verzichtet.