Im österreichischen Neustift : VfB Stuttgart gewinnt weiteres Testspiel: 2:0 gegen Tripolis

Bundesliga-Rückkehrer VfB Stuttgart kommt in der Vorbereitung auf die neue Saison immer besser in Fahrt. Die Schwaben gewannen ihr zweites Testspiel in Serie und setzten sich verdient mit 2:0 (1:0) gegen den griechischen Erstligisten Asteras Tripolis durch.