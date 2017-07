Transfer : VfB Stuttgart holt in Donis zweiten Neuzugang

vergrößern 1 von 1 Foto: Silas Stein 1 von 1

Der 20 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021, wie die Schwaben am Samstag mitteilten. Der Angreifer war zuletzt von Juventus Turin an den französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza mit Trainer Lucien Favre ausgeliehen. Dort spielte der Grieche, der in England geboren wurde, gemeinsam mit dem italienischen Stürmerstar Mario Balotelli.

«Anastasios hat bei Juventus Turin eine sehr gute Ausbildung genossen und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Er kann sowohl auf den Außenbahnen als auch im Sturmzentrum spielen», sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. «Mit seiner Spielweise und mit seiner Mentalität passt er gut in unsere Mannschaft.»

Stuttgart mit Trainer Hannes Wolf setzt damit weiter auf talentierte junge Profis. Zuvor hatte der Erstliga-Rückkehrer lediglich den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Orel Mangala vom RSC Anderlecht geholt. Spielmacher Alexandru Maxim hatte der VfB überraschend an den Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05 abgegeben.

Am Montag starten die Stuttgarter in die Vorbereitung. Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison müssen die Schwaben am 19./20. August bei Hertha BSC ran.

erstellt am 01.Jul.2017 | 11:40 Uhr