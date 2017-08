Nach Test gegen Sevilla : VfB-Trainer Wolf plant mit Badstuber erst ab September

vergrößern 1 von 2 Foto: Weber 1 von 2

Als mögliche Stammkraft plane er mit dem früheren Nationalverteidiger erst nach der Länderspielpause Anfang September, sagte Wolf nach dem enttäuschenden 1:2 (1:1) im letzten Testspiel gegen Real Betis Sevilla in Reutlingen. Bis dahin könne Badstuber in der am 19. August beginnenden Fußball-Bundesliga aber zumindest auf der Bank sitzen und «durchaus schon Kurzeinsätze haben».

Der Aufsteiger hatte den 28-Jährigen erst kürzlich verpflichtet. Gegen Sevilla stand er noch nicht im Kader, der ehemalige Profi des FC Bayern und von Schalke 04 trainierte stattdessen individuell in Stuttgart.

VfB Stuttgart

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 17:14 Uhr