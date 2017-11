Spiel gegen Hertha BSC : VfL-Trainer Schmidt: Sieg statt Unentschieden-Rekord

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:08 Uhr

«Wir sind dran», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Freitag. «Nicht nur, weil drei Punkte auf der Wunschliste oben stehen, sondern auch wegen der Art und Weise, wie wir spielen. Dazu steht das Team und ich bei den Fans in der Schuld, ihnen endlich einen Sieg zu schenken.»

Mit sechs Remis nacheinander zu Beginn seiner Amtszeit stellte der Schweizer einen Bundesliga-Rekord auf. Bei einem weiteren Unentschieden gegen den Europa-League-Teilnehmer würde er die bisherige Vereins-Bestmarke von Ex-Trainer Steve McLaren (sieben Unentschieden in der Saison 2010/11) in Serie einstellen. «Ich bin hier definitiv nicht auf Rekordjagd. Ich strebe mit meinem Team einen Sieg an und keinen Vereinsrekord oder Weltrekord», betonte Schmidt.

Offen bleibt, ob neben Nationalstürmer Mario Gomez auch der beim 1:1 auf Schalke als Joker erfolgreiche Divock Origi in die Startformation zurückkehren wird. «Das sind taktische Spielchen, da habe ich mich noch nicht entschieden», erklärte Schmidt. «Wenn der Gegner unter Druck steht und ich von der Bank einen Origi bringen kann, habe ich als Gegner kein gutes Gefühl», sagte der VfL-Coach. «Oder ich lege gleich zu Beginn alles auf den Tisch. Ich muss mir das genau überlegen.»

Die Nicht-Nominierung von VfL-Torjäger Mario Gomez durch Bundestrainer Joachim Löw ist für Schmidt kein Fingerzeig im Hinblick auf die Fußball-WM 2018. «Ich hatte keinen Austausch mit dem Bundestrainer. Aber wenn er die Schritte in den nächsten drei, vier Spielen macht, dann wird Deutschland nicht um Mario herumkommen», sagte der Schweizer. «Er weiß, dass er auf dem Weg zurück ist und sich gerade in der Liga wieder festspielt.»

Gomez fehlte den Niedersachsen aufgrund eines Außenbandrisses im Sprunggelenk über mehrere Wochen und wurde am Freitag von Bundestrainer Löw nicht für die DFB-Länderspiele in England (10. November) und gegen Frankreich (14. November) nominiert.

Wolfsburg-Hertha bei bundesliga.de