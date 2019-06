Video auf Instagram : Vorbild Ribéry: Bayern-Profi Tolisso probiert Gold-Steak

Nach dem Wirbel um Franck Ribéry hat ein weiterer Profi des FC Bayern München anscheinend Geschmack an einem Gold-Steak gefunden.

von dpa

29. Juni 2019, 15:27 Uhr

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso zeigte sich in einem Video, das in der Nacht zum Samstag auf seinem Instagram-Konto veröffentlicht wurde, beim Verzehr eines Fleischstücks mit Blattgold-Überzug. «Das ist für Dich, großer Bruder», hieß es dazu an die Adresse von Ribéry gerichtet. Das Video sei auf der griechischen Insel Mykonos in einem Restaurant des türkischen Promi-Kochs Nusret Gökçe entstanden, berichtete die «Bild»-Zeitung.

Zu Jahresbeginn hatte der Franzose Ribéry mit ähnlichen Bildern für Aufsehen gesorgt. Während seines Urlaubs im Emirat Dubai war dem damaligen Münchner Mittelfeld-Star in einem anderen Edel-Steakhaus von Gökçe ein teures, mit Blattgold überzogenes Steak serviert worden. Ribéry war dafür stark kritisiert worden. Er hatte darauf mit heftigen Beleidigungen gegen Fans und Medien reagiert. Für diesen Ausraster erhielt er vom FC Bayern eine hohe Geldstrafe. Am Ende der abgelaufenen Saison hatten die Münchner den 36-Jährigen verabschiedet.

Landsmann Tolisso spielt seit 2017 für den FC Bayern. Der 24 Jahre alte Weltmeister zeigte neben Urlaubsbildern auch weitere Aufnahmen von seinem Besuch im Restaurant «Nusr-Et». Zum Gold-Steak ließ er wissen: «Es war so gut, @franckribery7».