VfB-Trainer : Weinzierl: Erfolgsdruck ist bei Traditionsclubs größer

Die Arbeit bei einem Traditionsclub der Fußball-Bundesliga bringt nach Ansicht von Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl nicht nur Vorteile mit sich.

von dpa

19. November 2018, 09:31 Uhr

Zwar gebe es bei solchen Vereinen «zum Beispiel die enge Verbundenheit mit und die Zuneigung von den Fans», sagte der 43 Jahre alte VfB-Coach im Interview des Fachmagazins «kicker». «Aber Traditionsclubs sind auch sehr emotional. Dort braucht man Erfolg noch mehr als anderswo. Der Druck ist größer.» Das mache aber auch den Reiz aus.

Weinzierl arbeitet seit Anfang Oktober für den VfB Stuttgart und will den Tabellenletzten in der Liga halten. «Wenn man einen Tabellen-18. übernimmt, braucht man nicht an die langfristige Zukunft zu denken, sondern nur an das Kurzfristige», sagte er Ex-Trainer des FC Augsburg und des FC Schalke 04. «Mein ganzer Fokus ist bisher auf den Klassenverbleib ausgerichtet. Ich denke nicht daran, was in zwei, drei Jahren sein kann.»