Transfermarkt : Werder Bremen verleiht Niklas Schmidt an VfL Osnabrück

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag von Mittelfeldspieler Niklas Schmidt verlängert und den 21-Jährigen zugleich für die nächsten zwei Spielzeiten an den Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verliehen. Das gab Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bekannt.

von dpa

14. Juni 2019, 19:28 Uhr

Niklas Schmidt stand bereits in der vergangenen Saison nicht im grün-weißen Kader, sondern war Leihspieler für den SV Wehen Wiesbaden. Bei den Hessen kam er auf 40 Pflichtspieleinsätze, erzielte acht Tore und feierte in der Relegation den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

«Die Saison von Niklas zeigt, wie erfolgreich eine Leihe für alle Beteiligten sein kann», sagte Baumann. «Niklas hat viel Spielpraxis gesammelt und einen wichtigen Schritt im Profifußball gemacht.»