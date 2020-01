Trotz Fußverletzung : Werder-Coach Kohfeldt in Düsseldorf dabei

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt wird trotz einer Fußverletzung zum Rückrunden-Start am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank sitzen können.

von dpa

16. Januar 2020, 14:03 Uhr

Der 37 Jahre alte Coach des Fußball-Bundesligisten zog sich die Blessur im Eigenheim zu, bestätigte Sportchef Frank Baumann am Donnerstag. «Flo hat richtig Schmerzen, er kann nicht auftreten. Er hat Bettruhe verordnet bekommen. Wir hoffen, dass er am Freitag wieder dabei sein kann. Zur Gegneranalyse im Hotel wird er am Abend auf jeden Fall dabei sein», erklärte Baumann. «Am Samstag wird er auch auf der Bank sitzen.»

Für den Bremer Geschäftsführer ist die Kohfeldt-Verletzung «der Tiefpunkt» für den in der Hinrunde durch zahlreiche verletzungsbedingten Rückschläge auf Platz 17 abgestürzten Krisenclub. «Der Ausfall der Trainers ist der Höhepunkt. Ab jetzt geht es aufwärts», kündigte Baumann an.

Die Einheiten vor dem so wichtigen Auswärtsspiel beim direkten Konkurrenten in Düsseldorf werden seit Mittwoch vom Co-Trainer-Trio um Tim Borowski, Ilia Gruev und Thomas Horsch geleitet. «Wir sind dort sehr gut aufgestellt. Alle Inhalte sind mit Florian abgestimmt», sagte Baumann. Die Matchplan-Sitzung im Trainer-Team wurde gemeinsam mit Sportchef Baumann im Hause Kohfeldt abgehalten.

Mit Kohfeldt, aber ohne Ludwig Augustinsson werden die Hanseaten am Samstag bei der Fortuna antreten. Ein Einsatz des Schweden kommt nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus dem Köln-Spiel (0:1) laut Baumann «zu früh».