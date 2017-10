Vor Duell mit Mönchengladbach : Werder-Coach trotz Sieglos-Serie: «Keine Sorgen um Job»

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

11.Okt.2017

«Ich mache mir keine Sorgen um meinen Job», sagte Nouri im Interview der «Bild». Der 38-Jährige sagte allerdings auch: «Natürlich bin ich nicht so naiv und weiß, dass die Ergebnisse stimmen müssen.»

Nach sieben Spieltagen sind die in dieser Saison noch sieglosen Bremer mit vier Punkten Tabellenvorletzter. Nächster Gegner ist am Sonntag Borussia Mönchengladbach (18.00 Uhr). Sportchef Frank Baumann hatte zuletzt immer wieder betont, an Nouri festhalten zu wollen.

