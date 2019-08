Transfergerücht : Werder-Profi Klaassen: «Gehe nicht einfach wieder weg»

Werder Bremens Mittelfeldspieler Davy Klaassen hat bekräftigt, auch in der neuen Saison für das Team von Florian Kohfeldt zu spielen.

von dpa

06. August 2019, 15:08 Uhr

«Werder hat mich nach einer schlechten Saison geholt und Vertrauen in mich gesetzt. Da gehe ich nicht einfach nach einem Jahr wieder weg», sagte der 26-Jährige. Zuletzt war über ein Interesse Lazio Roms an Klaassen spekuliert worden. Der Niederländer war im vergangenen Sommer für die Bremer Rekordsumme von 13,5 Millionen Euro vom FC Everton zum Fußball-Bundesligisten an die Weser gewechselt und zählt dort zu den Leistungsträgern.